Василий Березуцкий: У нас теперь новый бомбардир – все от этого в восторге
Защитник ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал победу над
«Янг Бойз» (2:0) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
«Первая игра была выездная, туда не очень легко добираться, лететь и потом еще ехать на автобусе два часа. Поэтому сейчас «Янг Бойз» был в такой же ситуации как мы неделю назад.
Домашняя игра в Лиге чемпионов всегда проходит легче. Играли, чтобы забить – счет первого матча был достаточно опасный. Выполнили установку тренера забыть про счет, победа 1:0 в принципе ничего не дает. Один гол может все решить.
Сыграли здорово. Плюс у нас теперь еще новый бомбардир – все от этого в восторге», – приводит слова Березуцкого «Матч ТВ».
Напомним, жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг в Монако и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого мероприятия.
Матч
Голы
Щенников 45 (1:0). Дзагоев 64 (2:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Березуцкий А., Васин, Фернандес, Щенников, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 69), Головин, Чалов (Жамалетдинов, 75), Витиньо (Игнашевич, 90)
Янг Бойз: фон Бальмоос, Бенито (Лотомба, 74), Мбабу, фон Берген, Бертоне, Нуху, Саного, Сулеймани, Раве (Фасснахт, 73), Ассале, Нсаме
Предупреждения:
Дзагоев, 48; Березуцкий А., 60 - Ассале, 51; Нуху, 80
Судья:
Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Место и дата
23 августа 21:45, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция