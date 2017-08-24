Василий Березуцкий: У нас теперь новый бомбардир – все от этого в восторге

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал победу над «Янг Бойз» (2:0) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Первая игра была выездная, туда не очень легко добираться, лететь и потом еще ехать на автобусе два часа. Поэтому сейчас «Янг Бойз» был в такой же ситуации как мы неделю назад.

Домашняя игра в Лиге чемпионов всегда проходит легче. Играли, чтобы забить – счет первого матча был достаточно опасный. Выполнили установку тренера забыть про счет, победа 1:0 в принципе ничего не дает. Один гол может все решить.

Сыграли здорово. Плюс у нас теперь еще новый бомбардир – все от этого в восторге», – приводит слова Березуцкого «Матч ТВ».

Напомним, жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг в Монако и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого мероприятия.