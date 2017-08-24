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Василий Березуцкий: У нас теперь новый бомбардир – все от этого в восторге

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал победу над «Янг Бойз» (2:0) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Первая игра была выездная, туда не очень легко добираться, лететь и потом еще ехать на автобусе два часа. Поэтому сейчас «Янг Бойз» был в такой же ситуации как мы неделю назад.

Домашняя игра в Лиге чемпионов всегда проходит легче. Играли, чтобы забить – счет первого матча был достаточно опасный. Выполнили установку тренера забыть про счет, победа 1:0 в принципе ничего не дает. Один гол может все решить.

Сыграли здорово. Плюс у нас теперь еще новый бомбардир – все от этого в восторге», – приводит слова Березуцкого «Матч ТВ». 

Напомним, жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг в Монако и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого мероприятия.

Матч

ЦСКА - Янг Бойз - 2:0 (1:0)

Голы

Щенников 45 (1:0). Дзагоев 64 (2:0).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Березуцкий А., Васин, Фернандес, Щенников, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 69), Головин, Чалов (Жамалетдинов, 75), Витиньо (Игнашевич, 90)

Янг Бойз: фон Бальмоос, Бенито (Лотомба, 74), Мбабу, фон Берген, Бертоне, Нуху, Саного, Сулеймани, Раве (Фасснахт, 73), Ассале, Нсаме

Предупреждения:

Дзагоев, 48; Березуцкий А., 60 - Ассале, 51; Нуху, 80

Судья:

Анастасиос Сидиропулос (Греция)

Место и дата

23 августа 21:45, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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