Аркадий Дворкович: ЦСКА внес важный вклад в копилку России в таблице коэффициентов УЕФА

Заместитель председателя правительства РФ, член правления РФС Аркадий Дворкович поделился впечатлениями от победы ЦСКА над командой «Янг Бойз» (2:0) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«В целом ЦСКА сегодня порадовал, это успех всего клуба: руководства, игроков и тренеров. Важен вклад в копилку России в таблице коэффициентов УЕФА, нам надо поддерживать уровень, чтобы хотя бы два клуба сразу попадали в групповой этап и еще один участвовал в отборе.

Отлично, что два клуба будет в групповом этапе Лиги чемпионов, это здорово. Сегодня ЦСКА очень уверенно играл с самого начала, мог забить уже на первых минутах. Сделали все за счет давления и индивидуального мастерства Витиньо, Дзагоева и других футболистов. Интересный факт, что Щенников стал лучшим бомбардиром, он на подъеме», – приводит слова Дворковича ТАСС.

Напомним, жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг в Монако и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого мероприятия.