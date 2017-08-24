Аркадий Дворкович: ЦСКА внес важный вклад в копилку России в таблице коэффициентов УЕФА
Заместитель председателя правительства РФ, член правления
РФС Аркадий Дворкович поделился впечатлениями от победы ЦСКА над командой «Янг Бойз»
(2:0) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
«В целом ЦСКА сегодня порадовал, это успех всего клуба:
руководства, игроков и тренеров. Важен вклад в копилку России в таблице
коэффициентов УЕФА, нам надо поддерживать уровень, чтобы хотя бы два клуба
сразу попадали в групповой этап и еще один участвовал в отборе.
Отлично, что два клуба будет в групповом этапе Лиги чемпионов, это здорово. Сегодня ЦСКА очень уверенно играл с самого начала, мог забить уже на первых минутах. Сделали все за счет давления и индивидуального мастерства Витиньо, Дзагоева и других футболистов. Интересный факт, что Щенников стал лучшим бомбардиром, он на подъеме», – приводит слова Дворковича ТАСС.
Напомним, жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг в Монако и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого мероприятия.
Матч
Голы
Щенников 45 (1:0). Дзагоев 64 (2:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Березуцкий А., Васин, Фернандес, Щенников, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 69), Головин, Чалов (Жамалетдинов, 75), Витиньо (Игнашевич, 90)
Янг Бойз: фон Бальмоос, Бенито (Лотомба, 74), Мбабу, фон Берген, Бертоне, Нуху, Саного, Сулеймани, Раве (Фасснахт, 73), Ассале, Нсаме
Предупреждения:
Дзагоев, 48; Березуцкий А., 60 - Ассале, 51; Нуху, 80
Судья:
Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Место и дата
23 августа 21:45, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция