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«Спартак», «Зенит» и ЦСКА появятся в игре Pro Evolution Soccer 2018

Источник:  SportGame.ProКомментарии

В футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer 2018 появятся сразу три российский клуба, сообщает SportGame.Pro.

По информации источника, компания Konami лицензировала для своей игры «Спартак», ЦСКА и «Зенит». Также в игре появятся киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер».

Кроме того, в PES 2018 лицензированы английские «Арсенал», «Ливерпуль» и «Фулхэм», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Валенсия», немецкие «Боруссия» (Дортмунд), РБ «Лейпциг» и «Шальке».

Французские лига 1 и лига 2, чемпионат Голландии, Бразилии, Аргентины и Чили будут лицензированы полностью, а итальянская серия а и португальская лига – частично.

Стоит отметить, что в игре будут представлены более 60 национальных сборных, среди которых есть сборные России и Украины.

Добавим, что в PES 2018 будут присутствовать 37 стадионов, 18 из которых существуют на самом деле.

Напомним, Pro Evolution Soccer 2018 выйдет 14 сентября для PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, а также для PC в цифровом магазине Steam. Демоверсия игры станет доступна 30 августа на консолях.

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