Пояс поединка Макгрегор – Мэйвезер содержит 3360 бриллиантов (видео)
Источник: UFC.comКомментарии
Чемпион UFC Конор Макгрегор сразится с боксером Флойдом Мэйвезром за
специальный пояс, который подготовил всемирный боксерский совет (WBC).
Этот трофей получил название Money Belt («Денежный пояс») и содержит в себе 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 300 изумрудов. Также на его создание было потрачено более 1,5 килограмм золота и крокодиловая кожа.
The «Money» Belt!— UFC (@ufc) 23 августа 2017 г.
The winner of #MayweatherMcGregor will receive this belt on Saturday! pic.twitter.com/NU9bPD5oVP
Напомним, бой Макгрегор – Мэйвезер состоится в Лас-Вегасе в ночь
с 26 на 27 августа и пройдет по правилам бокса.
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