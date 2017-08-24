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Пояс поединка Макгрегор – Мэйвезер содержит 3360 бриллиантов (видео)

Источник:  UFC.comКомментарии

Чемпион UFC Конор Макгрегор сразится с боксером Флойдом Мэйвезром за специальный пояс, который подготовил всемирный боксерский совет (WBC).

Этот трофей получил название Money Belt («Денежный пояс») и содержит в себе 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 300 изумрудов. Также на его создание было потрачено более 1,5 килограмм золота и крокодиловая кожа.

Напомним, бой Макгрегор – Мэйвезер состоится в Лас-Вегасе в ночь с 26 на 27 августа и пройдет по правилам бокса.

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