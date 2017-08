Пояс поединка Макгрегор – Мэйвезер содержит 3360 бриллиантов (видео)

Чемпион UFC Конор Макгрегор сразится с боксером Флойдом Мэйвезром за специальный пояс, который подготовил всемирный боксерский совет (WBC).

Этот трофей получил название Money Belt («Денежный пояс») и содержит в себе 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 300 изумрудов. Также на его создание было потрачено более 1,5 килограмм золота и крокодиловая кожа.

