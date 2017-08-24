Анатолий Голышев: Сегодня все бились и старались
Форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев – о победе над «Металлургом»
(5:2) в первом матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Хочу поздравить свою команду с победой, хороший старт, –
приводит слова Голышева официальный сайт «магнитки». – Но это всего лишь первая
игра. Хорошо, что взяли три очка и сейчас надо идти дальше, настраиваться
дальше, впереди сезон. Это всего лишь первая победа. А так, пока у нас немного
не налажена игра в большинстве, но все придет. Сегодня все бились, старались.
– Вы
автор победой шайбы. Расскажите, как родилась ваша комбинация?
– Ничего особенного. Там был простой выход из зоны. Гибридный бросок и прострел на пятак. Мне повезло, что шайба осталась между ног у вратаря. И забил. Спасибо партнерам за комбинацию. В принципе они все сделали, чтобы я забил.
Матч
Металлург Мг - Автомобилист - 2:5 (1:1, 1:0, 0:4)
Голы:
Михнов (Гареев, Торченюк), 11:27 (0:1). Мозякин 13:13 (1:1 - бол.). Эллисон (Осала), 38:27 (2:1 - мен.). Обидин (Чесалин), 44:44 (2:2). Голышев (Мегалинский, Бек), 45:33 (2:3). Кучерявенко (Тичар), 52:50 (2:4). Паре 57:49 (2:5).
Место и дата
23 августа 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция