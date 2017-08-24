Анатолий Голышев: Сегодня все бились и старались

Форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев – о победе над «Металлургом» (5:2) в первом матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Хочу поздравить свою команду с победой, хороший старт, – приводит слова Голышева официальный сайт «магнитки». – Но это всего лишь первая игра. Хорошо, что взяли три очка и сейчас надо идти дальше, настраиваться дальше, впереди сезон. Это всего лишь первая победа. А так, пока у нас немного не налажена игра в большинстве, но все придет. Сегодня все бились, старались.

– Вы автор победой шайбы. Расскажите, как родилась ваша комбинация?

– Ничего особенного. Там был простой выход из зоны. Гибридный бросок и прострел на пятак. Мне повезло, что шайба осталась между ног у вратаря. И забил. Спасибо партнерам за комбинацию. В принципе они все сделали, чтобы я забил.