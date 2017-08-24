Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь- : -Динамо Рига
Футбол  Динамо Киев- : -Маритиму
Футбол  Фенербахче- : -Вардар
Хоккей  Барыс- : -Спартак
Футбол  Зенит- : -Утрехт
Футбол  Црвена Звезда- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Анатолий Голышев: Сегодня все бились и старались

Источник:  ХК «Металлург» (Магнитогорск)Комментарии

Форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев – о победе над «Металлургом» (5:2) в первом матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Хочу поздравить свою команду с победой, хороший старт, – приводит слова Голышева официальный сайт «магнитки». – Но это всего лишь первая игра. Хорошо, что взяли три очка и сейчас надо идти дальше, настраиваться дальше, впереди сезон. Это всего лишь первая победа. А так, пока у нас немного не налажена игра в большинстве, но все придет. Сегодня все бились, старались.

– Вы автор победой шайбы. Расскажите, как родилась ваша комбинация?
– Ничего особенного. Там был простой выход из зоны. Гибридный бросок и прострел на пятак. Мне повезло, что шайба осталась между ног у вратаря. И забил. Спасибо партнерам за комбинацию. В принципе они все сделали, чтобы я забил.

Матч

Металлург Мг - Автомобилист - 2:5 (1:1, 1:0, 0:4)

Голы:

Михнов (Гареев, Торченюк), 11:27 (0:1). Мозякин 13:13 (1:1 - бол.). Эллисон (Осала), 38:27 (2:1 - мен.). Обидин (Чесалин), 44:44 (2:2). Голышев (Мегалинский, Бек), 45:33 (2:3). Кучерявенко (Тичар), 52:50 (2:4). Паре 57:49 (2:5).

Место и дата

23 августа 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
КХЛ. «Авангард» – «Северсталь», «Барыс» – «Спартак» и другие матчи«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.Юрий Петров: Не пропустили – значит, хорошо сыгралиФорвард «Трактора» Юрий Петров поделился впечатлениями от победы над «Ладой» (2:0) в первом матче регулярного чемпионата КХЛ.Артис Аболс: Что мы ожидали от «Трактора», то и увиделиГлавный тренер «Лады» Артис Аболс прокомментировал поражение от «Трактора» (0:2) в первом матче регулярного чемпионата КХЛ.Анвар Гатиятулин: Игра получилась нервная, наделали много ошибокГлавный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился впечатлениями от победы над «Ладой» (2:0) в первом матче регулярного чемпионата КХЛ.«Лада» подписала нападающего Нестерова«Лада» подписала односторонний контракт с нападающим Александром Нестеровым, сообщается на официальном сайте КХЛ.
Футбол
Льорис Бенито: ЦСКА был быстрее нас и заслужил победу
Футбол
Роман Бабаев: Находясь в четвертой корзине, надеяться на благосклонность жребия не приходится
Футбол
Главный тренер «Янг Бойз»: Дзагоев слишком возрастной для топ-клуба
Футбол
Виктор Гончаренко: Почему мы должны кого-то бояться из топ-команд в Лиге чемпионов?
все новости
Металлург Мг
Металлург Мгкалендарьстатистика
Автомобилист
Автомобилисткалендарьстатистика
Анатолий Голышев
Анатолий Голышеввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости