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Алан Дзагоев: Жора – большой молодец, заметно прибавил

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Полузащитник ЦСКА Алана Дзагоев – о победе над командой «Янг Бойз» (2:0) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

– Конечно, помогли домашние стены, наши болельщики. Они нас поддерживали и на выезде, но там игра не совсем удалась, – приводит слова Дзагоева официальный сайт УЕФА. – Но мы удачно действовали от обороны и добились результата. Уже в той встрече было видно, что «Янг Бойз» - серьезный соперник, способный создать проблемы. Но все что ни делается - к лучшему. Мы прошли дальше, всех с победой.

Не знаю, стоит ли Щенникову сыграть в нападении, но Жора - большой молодец. Он в последнее время заметно прибавил, возмужал, стал выглядеть увереннее. Может, на него так повлияло рождение второго ребенка? Кстати, поздравляю его с этим событием. Но прежде всего такой прогресс – результат кропотливой работы на сборах, тренировках, в каких-то моментах он перебарывал себя. Это полностью его заслуга.

Напомним, жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг в Монако и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого мероприятия.  

Матч

ЦСКА - Янг Бойз - 2:0 (1:0)

Голы

Щенников 45 (1:0). Дзагоев 64 (2:0).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Березуцкий А., Васин, Фернандес, Щенников, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 69), Головин, Чалов (Жамалетдинов, 75), Витиньо (Игнашевич, 90)

Янг Бойз: фон Бальмоос, Бенито (Лотомба, 74), Мбабу, фон Берген, Бертоне, Нуху, Саного, Сулеймани, Раве (Фасснахт, 73), Ассале, Нсаме

Предупреждения:

Дзагоев, 48; Березуцкий А., 60 - Ассале, 51; Нуху, 80

Судья:

Анастасиос Сидиропулос (Греция)

Место и дата

23 августа 21:45, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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