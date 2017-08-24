Алан Дзагоев: Жора – большой молодец, заметно прибавил
Полузащитник ЦСКА Алана Дзагоев – о победе над командой «Янг
Бойз» (2:0) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
– Конечно, помогли домашние стены, наши болельщики. Они нас
поддерживали и на выезде, но там игра не совсем удалась, – приводит слова
Дзагоева официальный сайт УЕФА. – Но мы удачно действовали от обороны и
добились результата. Уже в той встрече было видно, что «Янг Бойз» -
серьезный соперник, способный создать проблемы. Но все что ни делается - к
лучшему. Мы прошли дальше, всех с победой.
Не знаю, стоит ли Щенникову сыграть в нападении, но Жора - большой молодец. Он в последнее время заметно прибавил, возмужал, стал выглядеть увереннее. Может, на него так повлияло рождение второго ребенка? Кстати, поздравляю его с этим событием. Но прежде всего такой прогресс – результат кропотливой работы на сборах, тренировках, в каких-то моментах он перебарывал себя. Это полностью его заслуга.
Напомним, жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг в Монако и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого мероприятия.
Матч
Голы
Щенников 45 (1:0). Дзагоев 64 (2:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Березуцкий А., Васин, Фернандес, Щенников, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 69), Головин, Чалов (Жамалетдинов, 75), Витиньо (Игнашевич, 90)
Янг Бойз: фон Бальмоос, Бенито (Лотомба, 74), Мбабу, фон Берген, Бертоне, Нуху, Саного, Сулеймани, Раве (Фасснахт, 73), Ассале, Нсаме
Предупреждения:
Дзагоев, 48; Березуцкий А., 60 - Ассале, 51; Нуху, 80
Судья:
Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Место и дата
23 августа 21:45, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция