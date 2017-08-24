Алан Дзагоев: Жора – большой молодец, заметно прибавил

Полузащитник ЦСКА Алана Дзагоев – о победе над командой «Янг Бойз» (2:0) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

– Конечно, помогли домашние стены, наши болельщики. Они нас поддерживали и на выезде, но там игра не совсем удалась, – приводит слова Дзагоева официальный сайт УЕФА. – Но мы удачно действовали от обороны и добились результата. Уже в той встрече было видно, что «Янг Бойз» - серьезный соперник, способный создать проблемы. Но все что ни делается - к лучшему. Мы прошли дальше, всех с победой.

Не знаю, стоит ли Щенникову сыграть в нападении, но Жора - большой молодец. Он в последнее время заметно прибавил, возмужал, стал выглядеть увереннее. Может, на него так повлияло рождение второго ребенка? Кстати, поздравляю его с этим событием. Но прежде всего такой прогресс – результат кропотливой работы на сборах, тренировках, в каких-то моментах он перебарывал себя. Это полностью его заслуга.

Напомним, жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг в Монако и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого мероприятия.