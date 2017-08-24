Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь- : -Динамо Рига
Футбол  Динамо Киев- : -Маритиму
Футбол  Фенербахче- : -Вардар
Хоккей  Барыс- : -Спартак
Футбол  Зенит- : -Утрехт
Футбол  Црвена Звезда- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

КХЛ. «Авангард» – «Северсталь», «Барыс» – «Спартак» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Сибирь - Динамо Р

Место и дата

24 августа 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция

Матч

Авангард - Северсталь

Место и дата

24 августа 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция

Матч

Барыс - Спартак

Место и дата

24 августа 16:30, Барыс Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Югра - Торпедо

Место и дата

24 августа 17:00, Арена Югра, Онлайн-трансляция

Матч

Нефтехимик - Адмирал

Место и дата

24 августа 19:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Матч

Ак Барс - Куньлунь Ред Стар

Место и дата

24 августа 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

Матч

ХК Сочи - Амур

Место и дата

24 августа 19:30, Большой, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Анатолий Голышев: Сегодня все бились и старалисьФорвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев – о победе над «Металлургом» (5:2) в первом матче регулярного чемпионата КХЛ.Юрий Петров: Не пропустили – значит, хорошо сыгралиФорвард «Трактора» Юрий Петров поделился впечатлениями от победы над «Ладой» (2:0) в первом матче регулярного чемпионата КХЛ.Артис Аболс: Что мы ожидали от «Трактора», то и увиделиГлавный тренер «Лады» Артис Аболс прокомментировал поражение от «Трактора» (0:2) в первом матче регулярного чемпионата КХЛ.Анвар Гатиятулин: Игра получилась нервная, наделали много ошибокГлавный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился впечатлениями от победы над «Ладой» (2:0) в первом матче регулярного чемпионата КХЛ.«Лада» подписала нападающего Нестерова«Лада» подписала односторонний контракт с нападающим Александром Нестеровым, сообщается на официальном сайте КХЛ.
Футбол
Льорис Бенито: ЦСКА был быстрее нас и заслужил победу
Футбол
Роман Бабаев: Находясь в четвертой корзине, надеяться на благосклонность жребия не приходится
Футбол
Главный тренер «Янг Бойз»: Дзагоев слишком возрастной для топ-клуба
Футбол
Виктор Гончаренко: Почему мы должны кого-то бояться из топ-команд в Лиге чемпионов?
все новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости