«Зенит» – «Утрехт». Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Зенит»
сыграет с голландским «Утрехтом».
Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по
московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, первый матч завершился победой «Утрехта со счетом 1:0.
Матч
Место и дата
24 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция
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