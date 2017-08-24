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«Зенит» – «Утрехт». Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Зенит» сыграет с голландским «Утрехтом».

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, первый матч завершился победой «Утрехта со счетом 1:0.

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Матч

Зенит - Утрехт

Место и дата

24 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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