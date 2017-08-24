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«Црвена Звезда» – «Краснодар». Начало текстовой трансляции в 22:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сербская «Црвена Звезда» сыграет с «Краснодаром».

Встреча пройдет на поле стадиона «Райко Митич» в Белграде и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, первый матч завершился краснодарцев со счетом 3:2.

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Матч

Црвена Звезда - Краснодар

Место и дата

24 августа 22:00, Црвена Звезда, Текстовая трансляция

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