«Црвена Звезда» – «Краснодар». Начало текстовой трансляции в 22:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сербская
«Црвена Звезда» сыграет с «Краснодаром».
Встреча пройдет на поле стадиона «Райко Митич» в Белграде и
начнется в 22:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, первый матч завершился краснодарцев со счетом 3:2.
Матч
Место и дата
24 августа 22:00, Црвена Звезда, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически