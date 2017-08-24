Роберт «Ufenok» Фахретдинов: Постараюсь привести «Локомотив» к победам
Источник: ФК «Локомотив»Комментарии
Киберфутболист «Локомотива» Роберт «Ufenok» Фахретдинов
поделился впечатлениями от своего перехода из «Уфы» в стан железнодорожников.
«Я очень рад, что теперь буду защищать цвета «Локомотива».
За железнодорожников я болею с детства. Я благодарен за опыт, который получил,
выступая за «Уфу», но время идти дальше.
Впереди – новые турниры, новые задачи. Мотивация
колоссальная. Постараюсь привести «Локо» к победам!»
Напомним, переход Роберта из «Уфы» в «Локо» стал первым в
истории РФПЛ киберспортивным трансфером.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически