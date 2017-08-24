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Роберт «Ufenok» Фахретдинов: Постараюсь привести «Локомотив» к победам

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Киберфутболист «Локомотива» Роберт «Ufenok» Фахретдинов поделился впечатлениями от своего перехода из «Уфы» в стан железнодорожников.

«Я очень рад, что теперь буду защищать цвета «Локомотива». За железнодорожников я болею с детства. Я благодарен за опыт, который получил, выступая за «Уфу», но время идти дальше.

Впереди – новые турниры, новые задачи. Мотивация колоссальная. Постараюсь привести «Локо» к победам!»

Напомним, переход Роберта из «Уфы» в «Локо» стал первым в истории РФПЛ киберспортивным трансфером.

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