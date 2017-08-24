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Зинедин Зидан: Сегодня отдохнем, а уже завтра начнем готовиться к «Валенсии»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Фиорентиной» (2:1) в матче за Кубок Сантьяго Барбабеу.

– Мы были серьезно настроены на эту игру, важную для наших болельщиков, – приводит слова Зидана «Газета.Ru» со ссылкой на AS. – Мы получили то, что хотели, кроме того, дали сыграть футболистам, у которых было не так много игрового времени.

Для этого и нужны подобные встречи. Сегодня после матча мы отдохнем, а уже завтра приступим к подготовке к игре с «Валенсией».

Гол Роналду? Он показал на что способен, и мы рады, что он здесь, с нами.

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