Зинедин Зидан: Сегодня отдохнем, а уже завтра начнем готовиться к «Валенсии»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу
над «Фиорентиной» (2:1) в матче за Кубок Сантьяго Барбабеу.
– Мы были серьезно настроены на эту игру, важную для наших
болельщиков, – приводит слова Зидана «Газета.Ru» со ссылкой на AS.
– Мы получили то, что хотели, кроме того, дали сыграть футболистам, у которых
было не так много игрового времени.
Для этого и нужны подобные встречи. Сегодня после матча мы
отдохнем, а уже завтра приступим к подготовке к игре с «Валенсией».
Гол Роналду? Он показал на что способен, и мы рады, что он
здесь, с нами.
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