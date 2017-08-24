Даниил Квят: Трассу в Бельгии невозможно не любить

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о предстоящем этапе Формулы-1, который пройдет с 25 по 27 августа в Бельгии.

«В Спа легендарная трасса, одна из тех, с которой я с нетерпением жду встречи. Одна из моих любимых трасс, которая нравится всем гонщикам. Ее невозможно не любить.

Бельгийская трасса не только самая длинная в календаре чемпионата мира, но и очень плавная – пилотировать там очень приятно. Это единственная трасса, по которой мы не проходим круг пешком перед началом уик-энда, а проезжаем на скутере – настолько там длинный круг.

На круге можно пристроиться в «воздушный мешок» позади машины соперника для атаки или чтобы проехать круг быстрее во время квалификации», – приводит слова Квята F1news.ru.