Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь- : -Динамо Рига
Футбол  Динамо Киев- : -Маритиму
Футбол  Фенербахче- : -Вардар
Хоккей  Барыс- : -Спартак
Футбол  Зенит- : -Утрехт
Футбол  Црвена Звезда- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Даниил Квят: Трассу в Бельгии невозможно не любить

Источник:  F1news.ruКомментарии

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят  рассказал о предстоящем этапе Формулы-1, который пройдет с 25 по 27 августа в Бельгии.

«В Спа легендарная трасса, одна из тех, с которой я с нетерпением жду встречи. Одна из моих любимых трасс, которая нравится всем гонщикам. Ее невозможно не любить.

Бельгийская трасса не только самая длинная в календаре чемпионата мира, но и очень плавная – пилотировать там очень приятно. Это единственная трасса, по которой мы не проходим круг пешком перед началом уик-энда, а проезжаем на скутере – настолько там длинный круг.

На круге можно пристроиться в «воздушный мешок» позади машины соперника для атаки или чтобы проехать круг быстрее во время квалификации», – приводит слова Квята F1news.ru.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вандорн продолжит выступать за «Макларен» в 2018 годуПилот «Макларена» Стоффель Вандорн останется в команде в следующем сезоне, сообщает официальный сайт британцев.Тото Вольфф: Предположительно трасса в Спа подходит «Мерседесу»Босс «Мерседеса» Тото Вольфф высказался о перспективах команды на 12-м этапе чемпионата мира Гран-при Бельгии на трассе «Спа-Франкоршам».Нико Росберг: Сейчас у меня в жизни период открытийБывший пилот «Мерседеса» Нико Росберг рассказал, чем он занимается после завершения карьеры.Райкконен подписал новый контракт с «Феррари»Пилот команды «Феррари» Кими Райкконен продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт Скудерии.«Формула-1» анонсировала киберспортивный чемпионат«Формула-1» совместно со студией Codemasters и организацией Gfinity анонсировала чемпионат по автосимулятору F1 2017.
Футбол
Александр Бубнов: Такой игры, как в квалификации, ЦСКА в Лиге чемпионов будет недостаточно
Футбол
Льорис Бенито: ЦСКА был быстрее нас и заслужил победу
Футбол
Роман Бабаев: Находясь в четвертой корзине, надеяться на благосклонность жребия не приходится
Футбол
Главный тренер «Янг Бойз»: Дзагоев слишком возрастной для топ-клуба
все новости
Торо Россо
Торо Россокалендарьстатистика
Даниил Квят
Даниил Квятвсе новости
Гран-при Бельгии
Гран-при Бельгии
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости