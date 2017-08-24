Даниил Квят: Трассу в Бельгии невозможно не любить
Источник: F1news.ruКомментарии
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о предстоящем этапе Формулы-1, который пройдет с 25 по 27 августа в Бельгии.
«В Спа легендарная трасса, одна из тех, с которой я с
нетерпением жду встречи. Одна из моих любимых трасс, которая нравится всем
гонщикам. Ее невозможно не любить.
Бельгийская трасса не только самая длинная в календаре
чемпионата мира, но и очень плавная – пилотировать там очень приятно. Это
единственная трасса, по которой мы не проходим круг пешком перед началом
уик-энда, а проезжаем на скутере – настолько там длинный круг.
На круге можно пристроиться в «воздушный мешок» позади
машины соперника для атаки или чтобы проехать круг быстрее во время
квалификации», – приводит слова Квята F1news.ru.
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