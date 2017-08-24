ЦСКА обыграл «Янг Бойз» в ЛЧ, СКА забросил семь шайб «Словану», а «Зенит» пополнился пятым аргентинским игроком. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.

Московский ЦСКА в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов переиграл швейцарский «Янг Бойз» и вышел в групповой этап турнира.

В след за армейцами в следующую стадию турнира пробились «Ливерпуль», АПОЭЛ и «Карабах», таким образом стали известны все участники жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

«Зенит» объявил о переходе пятого аргентинца, им стал Эмилиано Ригони, ранее в Санкт-Петербург перебрались его соотечественники Леандро Паредес, Эмануэль Маммана, Матиас Краневиттер и Себастьян Дриусси.

Новичок петербургской команды рассказал о том, кто уговорил его переехать в Россию.

Хоккеисты СКА на домашнем льду забросили семь шайб в ворота «Слована», а «Металлург» начал сезон с поражения от «Автомобилиста».

Роналду принес победу «Реалу» над «Фиорентиной» в матче за Кубок Сантьяго Бернабеу.

К слову, наставник «сливочных» Зинедин Зидан без переговоров продлил контракт с мадридской командой.

Гекдениз Карадениз, Поль Погба и Марио Икарди попали в 49-ю команду недели FIFA 17.

Продолжая тему футбольных симуляторов, стало известно, что в Pro Evolution Soccer 2018 появятся три российских клуба.

Видео дня: Пояс поединка Макгрегор – Мэйвезер содержит 3360 бриллиантов

Цитата дня: «Жора – большой молодец, заметно прибавил», - Алан Дзагоев о Щенникове.

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