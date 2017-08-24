Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь- : -Динамо Рига
Футбол  Динамо Киев- : -Маритиму
Футбол  Фенербахче- : -Вардар
Хоккей  Барыс- : -Спартак
Футбол  Зенит- : -Утрехт
Футбол  Црвена Звезда- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ЦСКА обыграл «Янг Бойз» в ЛЧ, СКА забросил семь шайб «Словану», а «Зенит» пополнился пятым аргентинским игроком. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.

Московский ЦСКА в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов переиграл швейцарский «Янг Бойз» и вышел в групповой этап турнира.

В след за армейцами в следующую стадию турнира пробились «Ливерпуль», АПОЭЛ и «Карабах», таким образом стали известны все участники жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

«Зенит» объявил о переходе пятого аргентинца, им стал Эмилиано Ригони, ранее в Санкт-Петербург перебрались его соотечественники Леандро Паредес, Эмануэль Маммана, Матиас Краневиттер и Себастьян Дриусси.

Новичок петербургской команды рассказал о том, кто уговорил его переехать в Россию. 

Хоккеисты СКА на домашнем льду забросили семь шайб в ворота «Слована»,  а «Металлург» начал сезон с поражения от «Автомобилиста».

Роналду принес победу «Реалу» над «Фиорентиной» в матче за Кубок Сантьяго Бернабеу.

К слову, наставник «сливочных» Зинедин Зидан без переговоров продлил контракт с мадридской командой.

Гекдениз Карадениз, Поль Погба и Марио Икарди попали в 49-ю команду недели FIFA 17.

Продолжая тему футбольных симуляторов, стало известно, что в Pro Evolution Soccer 2018 появятся три российских клуба

Видео дня: Пояс поединка Макгрегор – Мэйвезер содержит 3360 бриллиантов

Цитата дня: «Жора – большой молодец, заметно прибавил», - Алан Дзагоев о Щенникове.

Обязательно к прочтению:  

Гинер все купит. ЦСКА разобрался с «Янг Бойз» и вышел в групповой этап ЛЧ

Виктор Гончаренко: А кого ЦСКА бояться в Лиге чемпионов?

«Видел, что он подкипает». Удачный ход Знарка спас звезду СКА

Опросы дня:

Голосование: Пройдет ли «Зенит» «Утрехт»?

Голосование: Пройдет ли «Краснодар» «Црвену Звезду»?


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Четыре «сухие» победы подряд – впервые в еврокубках. 10 фактов о матче ЦСКА в ЛЧЧетыре «сухие» победы подряд – впервые в еврокубках. 10 фактов о матче ЦСКА в ЛЧ«Советский спорт» отмечает 10 фактов по итогам ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов ЦСКА – «Янг Бойз» (2:0).КХЛ. «Авангард» – «Северсталь», «Барыс» – «Спартак» и другие матчи«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.Юрий Петров: Не пропустили – значит, хорошо сыгралиФорвард «Трактора» Юрий Петров поделился впечатлениями от победы над «Ладой» (2:0) в первом матче регулярного чемпионата КХЛ.Роберт «Ufenok» Фахретдинов: Постараюсь привести «Локомотив» к победамКиберфутболист «Локомотива» Роберт «Ufenok» Фахретдинов поделился впечатлениями от своего перехода из «Уфы» в стан железнодорожников.«Зенит» – «Утрехт». Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Зенит» сыграет с голландским «Утрехтом».
Футбол
Александр Бубнов: Такой игры, как в квалификации, ЦСКА в Лиге чемпионов будет недостаточно
Футбол
Льорис Бенито: ЦСКА был быстрее нас и заслужил победу
Футбол
Роман Бабаев: Находясь в четвертой корзине, надеяться на благосклонность жребия не приходится
Футбол
Главный тренер «Янг Бойз»: Дзагоев слишком возрастной для топ-клуба
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Янг Бойз
Янг Бойзкалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
СКА
СКАкалендарьстатистика
Эмилиано Ригони
Эмилиано Ригонивсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости