Отец Месси начал переговоры с «Манчестер Сити»

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси может покинуть чемпионат Испании.

Как сообщает The Sun, отец игрока Хорхе Месси начал переговоры о трансфере своего сына в «Манчестер Сити». Согласно источнику, стороны хотят, чтобы нападающий отработал свой текущий контракт с каталонским клубом, который истекает летом 2018 года.

Таким образом, 30-летний футболист может воссоединиться с Хосепом Гвардиолой абсолютно бесплатно.

Накануне президент «Барселоны» заявил, что Месси подписал новый контракт несколько дней назад. Официально об этом объявят в ближайшее время.

Ранее СМИ сообщили, что игрок недоволен трансферной политикой клуба и раздумывает над уходом в другую команду.

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