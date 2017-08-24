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Отец Месси начал переговоры с «Манчестер Сити»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси может покинуть чемпионат Испании.

Как сообщает The Sun, отец игрока Хорхе Месси начал переговоры о трансфере своего сына в «Манчестер Сити». Согласно источнику, стороны хотят, чтобы нападающий отработал свой текущий контракт с каталонским клубом, который истекает летом 2018 года.

Таким образом, 30-летний футболист может воссоединиться с Хосепом Гвардиолой абсолютно бесплатно.

Накануне президент «Барселоны» заявил, что Месси подписал новый контракт несколько дней назад. Официально об этом объявят в ближайшее время. 

Ранее СМИ сообщили, что игрок недоволен трансферной политикой клуба и раздумывает над уходом в другую команду.

Статья по теме:

Почему Месси не продлевает контракт? Испанский журналист делится инсайдом

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