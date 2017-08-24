«Ливерпуль» и «Ювентус» ведут борьбу за игрока сборной Германии

Капитан и защитник «Шальке 04» Бенедикт Хеведес может покинуть команду этим летом.

Как сообщает авторитетное издание Bild, игрок сборной Германии попал в сферу интересов «Ливерпуля». Отмечается, что инициатором сделки является наставник «красных» Юрген Клопп.

При этом источник уверяет, что на футболиста также претендует «Ювентус», который собирается укрепить оборону после ухода Леонардо Бонуччи в «Милан».

Ранее сам Хеведес подтвердил информацию о возможном трансфере в другой клуб.