Азар хочет перейти в «Реал» до конца трансферного окна

Полузащитник «Челси» Эден Азар собирается покинуть чемпионат Англии.

Как сообщает Don Balon, игрок сборной Бельгии намерен перейти в мадридский «Реал» до конца этого лета. Отмечается, что «сливочные» отказались от услуг Килиана Мбаппе из «Монако» и сосредоточились на кандидатуре Азара.

Также источник уверяет, что эту идею поддерживает наставник «бланкос» Зинедин Зидан.

Ранее бельгиец заявил, что всегда мечтал поиграть под руководством французского специалиста.