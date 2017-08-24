Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь- : -Динамо Рига
Футбол  Динамо Киев- : -Маритиму
Футбол  Фенербахче- : -Вардар
Хоккей  Барыс- : -Спартак
Футбол  Зенит- : -Утрехт
Футбол  Црвена Звезда- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Азар хочет перейти в «Реал» до конца трансферного окна

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Челси» Эден Азар собирается покинуть чемпионат Англии.

Как сообщает Don Balon, игрок сборной Бельгии намерен перейти в мадридский «Реал» до конца этого лета. Отмечается, что «сливочные» отказались от услуг Килиана Мбаппе из «Монако» и сосредоточились на кандидатуре Азара.

Также источник уверяет, что эту идею поддерживает наставник «бланкос» Зинедин Зидан.

Ранее бельгиец заявил, что всегда мечтал поиграть под руководством французского специалиста.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Переход-бомба все ближе, Манчини признал глупость, а в ЦСКА внезапнейший снайперПереход-бомба все ближе, Манчини признал глупость, а в ЦСКА внезапнейший снайперВ рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.«Ливерпуль» и «Ювентус» ведут борьбу за игрока сборной ГерманииКапитан и защитник «Шальке 04» Бенедикт Хеведес может покинуть команду этим летом.Отец Месси начал переговоры с «Манчестер Сити»Форвард сборной Аргентины Лионель Месси может покинуть чемпионат Испании.Зинедин Зидан: Сегодня отдохнем, а уже завтра начнем готовиться к «Валенсии»Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Фиорентиной» (2:1) в матче за Кубок Сантьяго Барбабеу.Роналду принес победу «Реалу» над «Фиорентиной» в матче за Кубок Сантьяго БернабеуВ матче за Кубок Сантьяго Бернабеу мадридский «Реал» обыграл «Фиорентину» со счетом 2:1.
Формула-1
Даниил Квят: Трассу в Бельгии невозможно не любить
Футбол
Алан Дзагоев: Жора – большой молодец, заметно прибавил
Бокс
Пояс поединка Макгрегор – Мэйвезер содержит 3360 бриллиантов (видео)
Футбол
Давид фон Бальмоос: ЦСКА способен выйти в плей-офф Лиги чемпионов
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Челси
Челсикалендарьстатистика
Зинедин Зидан
Зинедин Зиданвсе новости
Эден Азар
Эден Азарвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы