Азар хочет перейти в «Реал» до конца трансферного окна
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Полузащитник «Челси» Эден Азар собирается покинуть чемпионат Англии.
Как сообщает Don Balon, игрок сборной Бельгии намерен перейти в мадридский «Реал» до конца этого лета. Отмечается, что «сливочные» отказались от услуг Килиана Мбаппе из «Монако» и сосредоточились на кандидатуре Азара.
Также источник уверяет, что эту идею поддерживает наставник «бланкос» Зинедин Зидан.
Ранее бельгиец заявил, что всегда мечтал поиграть под руководством французского специалиста.
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