Немнаья Видич: Мхитарян должен стать и эгоистом и забивать голы

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич оценил игру Генриха Мхитаряна.

В нынешнем сезоне хавбек «красных дьяволов» провел во всех турнирах 3 матча и отдал 4 голевые передачи.

«Он отличный игрок, который представляет серьезную угрозу для защиты. Мне нравится этот парень, но я хотел бы видеть больше голов. Очевидно, он любит создавать моменты и раздавать голевые передачи. Это похвально, и полезно для всей команды. Но Генрих должен стать эгоистом и улучшать свою статистику.

Помню, когда в «Манчестер Юнайтед» перешел Димитр Бербатов. Он тоже любил ассистировать, но потом до него донесли, что нужно забивать самому. После этого все изменилось.

Думаю, Мхитарян должен забивать за сезон 10-15 голов. Команда не может полагаться только на игроков атакующей линии. Важно, чтобы и полузащитники стремились забить. Рад за Поля Погба. Он сумел забить на старте сезона. Надеюсь, «Юнайтед» продолжит расти», – цитирует Видича ESPN FC.

Читайте также:

Английский комментатор: «МЮ» не стоит примерять корону раньше времени