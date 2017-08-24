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Андрей Корешков — Чиди Нжокуани. Прогноз «Советского спорта»

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

26 августа российский боец смешанного стиля полусредней весовой категории Андрей Корешков проведет бой в рамках турнира Bellator 182 против американца Чиди Нжокуани. Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко дает прогноз на этот бой.

- Российскому зрителю не был бы интересен американец Чиди Нжокуани, если бы не его бой против бывшего чемпиона Bellator в полусреднем весе Андрея Корешкова. Россиянин в ноябре 2016 года неожиданно нокаутом проиграл Дугласу Лиме и потерял пояс. Затем Корешков получил травму ноги и несколько месяцев восстанавливался. А совсем недавно ученик Александра Шлеменко женился, с чем мы его и поздравляем.

Надеемся, что новые положительные эмоции помогут Андрею одержать уверенную победу в предстоящей схватке и вернуться в гонку за титулом чемпиона. Корешков является одним из самых зрелищных бойцов промоушена, что продемонстрировал в бою против Бенсона Хендерсона. Его возвращение в «клетку» - настоящий праздник для любитилей ММА.

BELLATOR 182
«Turning Stone Resort Casino», Верона, штат Нью-Йорк, США
Дата: 26 августа
Андрей Корешков (Россия) - Чиди Нжокуани (США)
Весовая категория: полусредняя
Места в мировом рейтинге. Корешков (20-е, бои 19-2); Нжокуани (40-е, бои 17-4).
Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 8 из 10.
Прогноз: победа Андрея Корешкова нокаутом.

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