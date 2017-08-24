Тьемуэ Бакайоко: Весь сезон играл с травмой, стиснув зубы

Тьемуэ Бакайоко, этим летом перешедший из «Монако» в «Челси», считает, что в «Монако» могли быть более внимательны к нему.

«Травму я получил два года назад в юношеской сборной – играли против шотландцев, получил удар в колено, врачи поколдовали, и я вернулся на поле, - рассказал в интервью газете L’EquipeТьемуэ Бакайоко, этим летом перешедший из «Монако» в «Челси». - Потом все вроде нормализовалось, но в начале прошлого сезона колено стало побаливать. Становилось все хуже и хуже, в результате – повреждение мениска. Но держался до конца сезона. Началось все в матче против «ПСЖ» в августе (3:1 – прим. ред.), так и продолжалось до конца чемпионата. Играл, стиснув зубы. Возникла мысль сделать операцию, но не хотелось подводить команду. В клубе все прекрасно знали, но оставили меня наедине с моей проблемой. В конце мая в Страсбурге один хирург – его нашел клуб – прооперировал меня, и я отправился на каникулы. Никто особо не интересовался, как у меня дела. Сам потом поехал на реабилитацию в Клерфонтэн. Думаю, в клубе должны были быть более внимательны ко мне, к тому же тогда ведь еще не было решено, что я ухожу в «Челси».