Россиянин Токов сразится с американцем Салтером на турнире Bellator в Израиле

16 ноября в Израиле состоится турнир Bellator, в главном бою которого сразятся Патрики Фрейре и Даниэль Вайхель.

В со-главном поединке бойцовского шоу россиянин Анатолий Токов померяется силами с американцем Джоном Салтером, который входит в топ-5 дивизиона средневесов.

В Bellator Салтер провел четыре поединка и во всех одержал победы, в том числе над бывшим чемпионом промоушена Брэндоном Хэлси.

Для Токова этот поединок станет вторым в организации. За свою карьеру в ММА он провел 27 поединков, в которых одержал 25 побед и потерпел два поражения.



Напомним, что чемпионом Bellator в среднем весе является бразилец Рафаэль Карвальо. Свою следующую защиту титула он проведет в декабре против Алессио Сакары.