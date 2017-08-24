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Россиянин Токов сразится с американцем Салтером на турнире Bellator в Израиле

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

16 ноября в Израиле состоится турнир Bellator, в главном бою которого сразятся Патрики Фрейре и Даниэль Вайхель.

В со-главном поединке бойцовского шоу россиянин Анатолий Токов померяется силами с американцем Джоном Салтером, который входит в топ-5 дивизиона средневесов.

В Bellator Салтер провел четыре поединка и во всех одержал победы, в том числе над бывшим чемпионом промоушена Брэндоном Хэлси.

Для Токова этот поединок станет вторым в организации. За свою карьеру в ММА он провел 27 поединков, в которых одержал 25 побед и потерпел два поражения.

Напомним, что чемпионом Bellator в среднем весе является бразилец Рафаэль Карвальо. Свою следующую защиту титула он проведет в декабре против Алессио Сакары.

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Сергей Ващенко
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