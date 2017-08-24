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Паулиньо: Я заметил, что Месси – очень тихий парень

Источник:  Mundo DeportivoКомментарии

Полузащитник «Барселоны» Паулиньо рассказал о том, как осваивается в новой команде.

– С первого дня, с первой тренировки я был удивлен отношением партнеров, – сказал 29-летний бразилец в интервью Mundo Deportivo. – Я сразу почувствовал себя своим. Все предлагали мне свою помощь в поиске жилья, интересовались, нужен ли моей беременной жене врач или какое-то внимание. Такие небольшие детали имеют большое значение. Мне очень понравилась атмосфера скромности в раздевалке.

– Как вам тренировки вместе с Месси?
– Я здесь неделю, но заметил, что он очень тихий парень. В то же время он выделяется на фоне остальных. У меня была возможность играть против него в сборной. А теперь появился шанс поиграть с лучшим игроком мира в одной команде. Это большое удовольствие.

Напомним, Паулиньо перешел в «Барселону» из китайского «Гуанчжоу Эвергранд».

Дебют бразильца может состояться 26 августа в матче второго тура примеры с «Алвесом» на стадионе «Мендисорроса» в Витории.

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