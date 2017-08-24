Роберто Карлосу грозит тюремное заключение из-за неуплаты алиментов

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос может получить тюремный срок из-за неуплаты алиментов в размере 61 тысячи реалов (20 тысячи долларов), сообщает Marca. 44-летний бразилец задолжал за три месяца своей бывшей подруге Барбаре Турлер, от которой у него два ребенка.

Дело рассматривает в департаменте юстиции Рио-де-Жанейро. По сообщениям бразильских СМИ, Роберто Карлос объяснил задержку с выплатами финансовыми проблемами.

Напомним, недавно чемпион мира в девятый раз стал отцом после того, как его нынешняя жена Мариана Лукон родила девочку Мариану.

Добавим, что Роберто Карлос, завершивший карьеру в 2012 году, является послом «Реала» в Азии и Океании.