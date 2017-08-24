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Тьемуэ Бакайоко: В сборной Франции у меня больше шансов выиграть чемпионат мира

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  L'EquipeКомментарии

Тьемуэ Бакайоко, имеющий двойное гражданство – Франции и Кот д’Ивуар – сделал выбор: будет играть за Францию.

«Я же не флюгер, надо было, наконец, сделать выбор! – сказал игрок «Челси» Тьемуэ Бакайоко, имеющий двойное гражданство – Франции и Кот д’Ивуар. - Я уже сыграл один матч за первую сборную (товарищеский, 28 марта против сборной Испании на «Стад де Франс» - 0:2 – прим. ред.)  - вот на этой сборной и остановимся. Я уважаю Кот д’Ивуар, но хочу продолжить карьеру именно в сборной Франции, да поможет мне Бог. Не хочу, если честно, распространяться на эту тему (отношения с руководством сборной Кот д’Ивуар – прим. ред.). Конечно, в этой истории чувствую себя немного виноватым. Обнадежил их.  Когда тренер сборной (Дидье Дешам – прим. ред.) меня вызвал, не ожидал этого. Думал больше о чемпионате. Так же примерно было и в отношениях с руководством сборной Кот д’Ивуар, говорил им: «Доиграю этот сезон, а потом, может быть, определюсь».  Но вот получаю вдруг вызов от Дидье Дешама – тут-то и задумался по-настоящему. К тому же партнеры, которые играют за сборную, всю неделю тебе твердят: «Вот и ты в сборной Франции». От всего этого крыша съезжает. Да, трудно было, очень трудно сделать этот выбор. Но дело сделано, и я очень доволен. Ведь в сборной Франции у меня больше шансов выиграть чемпионат мира».        

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