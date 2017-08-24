Толванен стал самым молодым автором хет-трика в КХЛ
Форвард «Йокерита» Эли
Толванен установил рекорд КХЛ. В своем дебютном матче в лиге с минским «Динамо»
(6:1) 18-летний нападающий сделал хет-трик и набрал 4 (3+1) очка.
Таким образом, Толванен стал автором самого молодого хет-трика в истории лиги, побив рекорд Максима Кицына, установленный в 2010 году.
Отметим, что все три шайбы Толванен забросил в третьем периоде, а его первый и третий голы разделили 8 минут 49 секунд. Кроме того, нападающий поучаствовал в первой шайбе «Йокерита», которую забросил американец Брайан О’Нилл.
Отметим, что предыдущие два сезона Толванен провел в USHL за «Су-Сити Мускетирс». В 2016 году в составе юниорской сборной Финляндии он стал чемпионом мира.
На предыдущем драфте его выбрал «Нэшвилл» в первом раунде под общим 30-м номером.
Матч
Динамо Мн - Йокерит - 1:6 (0:2, 1:0, 0:4)
Голы:
О'Нил (Лепистё, Толванен), 4:06 (0:1 - бол.). Йенсен Й. (Гилрой), 14:43 (0:2 - бол.). Хауден (Кулаков, Лисовец), 28:37 (1:2). Толванен (Лепистё), 41:18 (1:3). Регин (Йоэнсуу, Йенсен Й.), 47:24 (1:4). Толванен (Кивистё, О'Нил), 48:35 (1:5). Толванен (Палола, О'Нил), 50:07 (1:6 - бол.).
Место и дата
23 августа 19:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция