Толванен стал самым молодым автором хет-трика в КХЛ

Форвард «Йокерита» Эли Толванен установил рекорд КХЛ. В своем дебютном матче в лиге с минским «Динамо» (6:1) 18-летний нападающий сделал хет-трик и набрал 4 (3+1) очка.

Таким образом, Толванен стал автором самого молодого хет-трика в истории лиги, побив рекорд Максима Кицына, установленный в 2010 году.

Отметим, что все три шайбы Толванен забросил в третьем периоде, а его первый и третий голы разделили 8 минут 49 секунд. Кроме того, нападающий поучаствовал в первой шайбе «Йокерита», которую забросил американец Брайан О’Нилл.

Отметим, что предыдущие два сезона Толванен провел в USHL за «Су-Сити Мускетирс». В 2016 году в составе юниорской сборной Финляндии он стал чемпионом мира.

На предыдущем драфте его выбрал «Нэшвилл» в первом раунде под общим 30-м номером.