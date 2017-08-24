Российский фигурист Андрей Депутат завершил карьеру и намерен стать судьей, сообщает «Р-Спорт».

С 2014 по 2016 годы Депутат выступал в парном катании с Верой Базаровой, которая завершила карьеру в ноябре 2016 года. После этого у Депутата был вариант начать кататься с Александрой Прокловой, перешедшей из одиночного катания, однако в мае 2017 года тренер фигуриста Олег Васильев сообщил, что в таком сочетании пара выступать не будет.

«Я завершил карьеру, позавчера сдал (тесты) на технического специалиста по парному катанию. На первенстве Москвы уже начну судить», – сказал Депутат.

Добавим, что в 2011-2014 годах Депутат выступал в паре с Василисой Даванковой, с которой стал бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.