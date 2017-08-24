Дмитрий Кугрышев: В начале чемпионата нужно играть четко по заданию, лишний раз ничего не придумывать

Форвард «Авангарда» Дмитрий Кугрышев высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью».

– Сейчас начало чемпионата, всем тяжело, – приводит слова 27-летнего нападающего официальный сайт «Авангарда». – Нужно играть четко по заданию. Лишний раз ничего не придумывать. Выполнять установки тренера и делать то, над чем работали на тренировках.

– Будут сделаны выводы из первых двух периодов матча с рижским «Динамо»?

– Будем стараться делать выводы. Ту игру начали неплохо, потом был непонятный спад. Ровнее надо играть все три периода.

Напомним, в стартовом матче сезона «Авангард» победил рижское «Динамо» (3:1).

Матч «Авангард» – «Северсталь» пройдет 24 августа на «Арене Омск». Начало – 16:00 (мск).