Дмитрий Кугрышев: В начале чемпионата нужно играть четко по заданию, лишний раз ничего не придумывать
Форвард «Авангарда» Дмитрий
Кугрышев высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью».
– Сейчас начало чемпионата, всем тяжело, – приводит слова 27-летнего нападающего официальный сайт «Авангарда». – Нужно играть четко по заданию. Лишний раз ничего не придумывать. Выполнять установки тренера и делать то, над чем работали на тренировках.
– Будут сделаны
выводы из первых двух периодов матча с рижским «Динамо»?
– Будем стараться делать выводы. Ту игру начали неплохо, потом был непонятный спад. Ровнее надо играть все три периода.
Напомним, в стартовом матче сезона «Авангард» победил рижское «Динамо» (3:1).
Матч «Авангард» – «Северсталь» пройдет 24 августа на «Арене Омск». Начало – 16:00 (мск).
Матч
Место и дата
24 августа 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция