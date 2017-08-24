Международный турнир по дзюдо под патронатом Путина и Абэ пройдет во Владивостоке

Дебютный международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юниоров под патронатом президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ пройдет 6–7 сентября в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. В турнире, включенном в календарь Международной федерации дзюдо (IJF), примут участие дзюдоисты России и Японии. Специальным гостем турнира станет сборная Монголии.

- Турнир во Владивостоке станет мостом между Россией и Японией. Он также важен для популяризации дзюдо в России, где очень велик потенциал этого вида спорта. В турнире выступят юниоры, кадеты - те спортсмены, которые смогут пополнить сборные своих стран на будущих Олимпийских играх, — рассказал генеральный менеджер сборной России по дзюдо Эцио Гамба.



Председателем оргкомитета турнира стал вице-премьер - полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, почётным председателем оргкомитета турнира - Ёсиро Мори, экс премьер-министр Японии, а совместный Российско-Японский организационный комитет возглавили президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов и олимпийский чемпион, неоднократный чемпион мира Ясухиро Ямасита. Жить и тренироваться участники турнира будут в кампусе Дальневосточного федерального университета, который в эти же дни станет основной площадкой Восточного экономического форума. Соревнования пройдут в концертно-спортивном комплексе «Фетисов-Арена» - одном из крупнейших на Дальнем Востоке России.