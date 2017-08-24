Ингасон – лучший игрок «Ростова» в матче с «Краснодаром»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
На официальном сайте «Ростова» завершилось голосование, в котором болельщики донского клуба выбрали лучшего игрока команды в матче 7-го тура РФПЛ с «Краснодаром».
Победителем стал исландский защитник Сверрир Ингасон.
Напомним, что в нынешнем сезоне Ингассон провел за «Ростов» 6 игр.
После 7-го тура «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ.
В ближайшем туре желто-синие в гостях сыграют с «Зенитом». Игра начнется 27 августа в 20:00.
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