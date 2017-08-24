Энтони Джонсон: Джонс жульничал, но его интеллект все равно был на высоте

Бывший боец смешанных единоборств Энтони Джонсон высказался о том, что чемпион UFC в полутяжелой весовой категории Джон Джонс провалил допинг-тест.

«Меня на каждом углу спрашивают мнение по поводу ситуации Джона Джонса. Кое-что я скажу… После первого увольнения из UFC я сделал выводы из своих ошибок. Не могу говорить о том, сделает ли он когда-либо правильные выводы, но по части результатов боев стероиды помогают с силой, скоростью и массой, но не интеллектом.

Джон жульничал, но его интеллект все равно был на высоте! Он подготовил Кормье к тому удару ногой в голову, часто нанося лоукики и удары по печени. Подумайте об этом минутку», – написал Джонсон.

Добавим, что в допинг-пробе, которая была взята у Джонса в день взвешивания перед титульным боем с Даниэлем Кормье, обнаружен анаболический стероид туринабол. Джонс победил Кормье нокаутом в третьем раунде.