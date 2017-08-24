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Уайт не исключил, что Макгрегор войдет в число владельцев UFC

Источник:  MMAjunkieКомментарии

Президент UFC Дана Уайт заявил, что в будущем чемпион организации в легком весе Конор Макгрегор может войти в число владельцев компании.

«У меня есть чувство, что у нас состоится такой разговор, – приводит MMAjunkie слова Уайта. – Я не буду против этого. Я буду приветствовать такой разговор. Он этого заслужил.

Пока еще ничего не решено, но все возможно. Многие говорят, что они заслужили и то, и это. Но мы знаем чего стоит этот человек».

Напомним, сейчас 29-летний ирландец готовится к боксерскому бою с американцем Флойдом Мэйвезером. Поединок состоится 26 августа в T-Mobile Arena в Парадайсе (штат Невада).

«Советский спорт» запустил раздел, посвященный бою Мэйвезер – Макгрегор

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