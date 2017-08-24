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Виталий Мутко: ЦСКА является примером того, как должны работать футбольные клубы

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Глава Российского футбольного союза Виталий Мутко прокомментировал выход московского ЦСКА в групповую стадию Лиги чемпионов.

«Ура! ЦСКА – молодцы, я в них нисколько не сомневался. В целом все очень здорово и для России, и для футбола. Плюс, это и вопрос экономики, потому что в Россию придут ресурсы. Стабильный клуб, который всегда ставит максимальные задачи и цели. ЦСКА - пример того, что должны делать клубы, и я думаю, что многие команды по этому пути идут. Когда есть клуб, вокруг него есть основа, есть болельщики.

Да, может что-то не получаться, вместе с болельщиками расстраиваются, делают выводы и идут дальше, так в мировом футболе и бывает – тогда у клуба, конечно, будет очень большая история. А у нас, порой, у некоторых клубов есть результат, и все сразу вокруг него танцуем, болельщики ходят, а как только теряется результат, команду сразу бросают.

Вчера было приятно смотреть игру. Матч проходил в непростых условиях – дождь сильный был. Самоотдача у игроков огромная. Ну и ЦСКА посильнее швейцарского клуба, опыта больше. На классе и опыте обыграли. Алан Дзагоев забил хороший гол, Георгий Щенников - молодец. В целом все хорошо и хочется, чтобы другие клубы поддержали», - цитирует Мутко «Р-Спорт».

Матч

ЦСКА - Янг Бойз - 2:0 (1:0)

Голы

Щенников 45 (1:0). Дзагоев 64 (2:0).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Березуцкий А., Васин, Фернандес, Щенников, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 69), Головин, Чалов (Жамалетдинов, 75), Витиньо (Игнашевич, 90)

Янг Бойз: фон Бальмоос, Бенито (Лотомба, 74), Мбабу, фон Берген, Бертоне, Нуху, Саного, Сулеймани, Раве (Фасснахт, 73), Ассале, Нсаме

Предупреждения:

Дзагоев, 48; Березуцкий А., 60 - Ассале, 51; Нуху, 80

Судья:

Анастасиос Сидиропулос (Греция)

Место и дата

23 августа 21:45, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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