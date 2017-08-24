Виталий Мутко: ЦСКА является примером того, как должны работать футбольные клубы

Глава Российского футбольного союза Виталий Мутко прокомментировал выход московского ЦСКА в групповую стадию Лиги чемпионов.

«Ура! ЦСКА – молодцы, я в них нисколько не сомневался. В целом все очень здорово и для России, и для футбола. Плюс, это и вопрос экономики, потому что в Россию придут ресурсы. Стабильный клуб, который всегда ставит максимальные задачи и цели. ЦСКА - пример того, что должны делать клубы, и я думаю, что многие команды по этому пути идут. Когда есть клуб, вокруг него есть основа, есть болельщики.



Да, может что-то не получаться, вместе с болельщиками расстраиваются, делают выводы и идут дальше, так в мировом футболе и бывает – тогда у клуба, конечно, будет очень большая история. А у нас, порой, у некоторых клубов есть результат, и все сразу вокруг него танцуем, болельщики ходят, а как только теряется результат, команду сразу бросают.



Вчера было приятно смотреть игру. Матч проходил в непростых условиях – дождь сильный был. Самоотдача у игроков огромная. Ну и ЦСКА посильнее швейцарского клуба, опыта больше. На классе и опыте обыграли. Алан Дзагоев забил хороший гол, Георгий Щенников - молодец. В целом все хорошо и хочется, чтобы другие клубы поддержали», - цитирует Мутко «Р-Спорт».