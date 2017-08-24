Марсьяль попросил Моуринью предоставлять ему больше игрового времени

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль обсудил свое будущее в команде с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, сообщает Get French Football News.

21-летний француз попросил португальца о двух вещах: проявлять к нему чуть больше терпения и увеличить его игровое время. Таким образом, Марсьяль хотел понять, рассчитывает ли на него тренер в этом сезоне, или ему лучше подыскать себе новый клуб.

Моуринью заявил игроку, что видит его в команде и хочет, чтобы он остался. Однако остается неизвестным, пообещал ли главный тренер форварду определенное игровое время.

Напомним, в прошлом сезоне Марсьяль выходил на поле в 25 матчах премьер-лиги, забил четыре гола и сделал шесть голевых передач.

В двух стартовых матчах нового чемпионата француз забил по голу, выходя на замену.

В третьем туре 26 августа «Манчестер Юнайтед» сыграет дома с «Лестером». Начало матча на «Олд Траффорд» – 19:30 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча