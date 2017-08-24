Аркадий Дворкович: «Локомотив» должен бороться за зону еврокубков

Председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович поделился мнением о перспективах «Локомотива» в текущем сезоне.



«Моя оценка такая: финансовая ситуация стабильная. Конечно, клубу хотелось бы иметь большие ресурсы и возможности, но я думаю, что и со стабильным бюджетом можно завоевывать хорошие позиции.



В целом игра команды неплохая, очень хорошая организация игры, все делается системно, созданы все условия. Понятно, что любому тренеру хочется усиления, но и сейчас команда способна бороться за еврокубковые места, а это задача, которая ставится на сезон.



Каждому клубу надо подтягивать молодежь, это мы видим сегодня, например, в ЦСКА – Чалов, Жамалетдинов, Головин. Это отличная история успеха и доказательство того, что так можно строить команду. При этом надо иметь какое-то количество зарубежных игроков, которые показывают пример, как, например, Витиньо – он сейчас лидер атаки ЦСКА», – цитирует Дворковича ТАСС.