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Аркадий Дворкович: «Локомотив» должен бороться за зону еврокубков

Источник:  ТАССКомментарии

Председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович поделился мнением о перспективах «Локомотива» в текущем сезоне.

«Моя оценка такая: финансовая ситуация стабильная. Конечно, клубу хотелось бы иметь большие ресурсы и возможности, но я думаю, что и со стабильным бюджетом можно завоевывать хорошие позиции.

В целом игра команды неплохая, очень хорошая организация игры, все делается системно, созданы все условия. Понятно, что любому тренеру хочется усиления, но и сейчас команда способна бороться за еврокубковые места, а это задача, которая ставится на сезон.

Каждому клубу надо подтягивать молодежь, это мы видим сегодня, например, в ЦСКА – Чалов, Жамалетдинов, Головин. Это отличная история успеха и доказательство того, что так можно строить команду. При этом надо иметь какое-то количество зарубежных игроков, которые показывают пример, как, например, Витиньо – он сейчас лидер атаки ЦСКА», – цитирует Дворковича ТАСС.

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