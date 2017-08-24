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В UFC считают, что Джонс завершит карьеру после второго проваленного допинг-теста

Источник:  RT на русскомКомментарии

Как сообщает RT со ссылкой на MMA Junkie, глава UFC Дэйна Уайт считает, что чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс завершит профессиональную карьеру после второго проваленного допинг-теста.

Напомним, 30-летний боец сдал положительный допинг-тест перед состоявшимся 30 июля титульным поединком с Даниэлем Кормье, в котором он одержал победу нокаутом в третьем раунде. 

Ранее Джонс уже отбывал годичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, а теперь ему грозит отстранение на более длительный срок – два или три года.

По словам Уайта, если по итогам разбирательства Джонс будет лишен чемпионского титула, он достанется Кормье.

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