Александр Бубнов: Шансы «Зенита» пройти «Утрехт» оцениваю в 40%

Бывший защитник «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча плей-офф Лиги Европы между «Зенитом» и «Утрехтом».



«В первом матче петербуржцы казались беспомощными с точки зрения организации игры в атаке. При этом не все в порядке было и с обороной, которую голландцы вскрывали достаточно легко. «Зенит» совершил немало ошибок, и если бы не Лунев, счет мог бы быть крупным.



Тот же Кокорин, которого можно назвать лучшим российским нападающим на данный момент, не продемонстрировал той же игры, что в чемпионате России. Фактически мы не увидели в деле лидера РФПЛ, и я связываю это с масштабной ротацией и отсутствием сыгранности.



Не думаю, что Манчини удастся изменить что-то кардинально в столь короткие сроки, тем более пришлось потратить немало сил в Перми. Если последней команде чемпионата удалось практически на равных бороться с петербуржцами, то что говорить об «Утрехте».



0:1 – очень непростой счет, при котором один пропущенный мяч делает задачу еще тяжелее. Могу представить, что хозяева позволят сопернику отличиться, но смогут ли они забить три мяча? Перед началом противостояния фаворитом был «Зенит», но теперь шансы оцениваю как 60 на 40 в пользу «Утрехта». Несмотря на лидерство в чемпионате, уверенности в успехе петербуржцев у меня нет», - цитирует Бубнова Sportbox.

Матч Зенит - Утрехт Место и дата 24 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция