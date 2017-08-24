Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь- : -Динамо Рига
Футбол  Динамо Киев- : -Маритиму
Футбол  Фенербахче- : -Вардар
Хоккей  Барыс- : -Спартак
Футбол  Зенит- : -Утрехт
Футбол  Црвена Звезда- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Бубнов: Шансы «Зенита» пройти «Утрехт» оцениваю в 40%

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Бывший защитник «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча плей-офф Лиги Европы между «Зенитом» и «Утрехтом».

«В первом матче петербуржцы казались беспомощными с точки зрения организации игры в атаке. При этом не все в порядке было и с обороной, которую голландцы вскрывали достаточно легко. «Зенит» совершил немало ошибок, и если бы не Лунев, счет мог бы быть крупным. 

Тот же Кокорин, которого можно назвать лучшим российским нападающим на данный момент, не продемонстрировал той же игры, что в чемпионате России. Фактически мы не увидели в деле лидера РФПЛ, и я связываю это с масштабной ротацией и отсутствием сыгранности.

Не думаю, что Манчини удастся изменить что-то кардинально в столь короткие сроки, тем более пришлось потратить немало сил в Перми. Если последней команде чемпионата удалось практически на равных бороться с петербуржцами, то что говорить об «Утрехте». 

0:1 – очень непростой счет, при котором один пропущенный мяч делает задачу еще тяжелее. Могу представить, что хозяева позволят сопернику отличиться, но смогут ли они забить три мяча? Перед началом противостояния фаворитом был «Зенит», но теперь шансы оцениваю как 60 на 40 в пользу «Утрехта». Несмотря на лидерство в чемпионате, уверенности в успехе петербуржцев у меня нет», - цитирует Бубнова Sportbox.

Матч

Зенит - Утрехт

Место и дата

24 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Локомотив» арендовал чемпиона Европы. Таблица трансферов РФПЛ«Локомотив» арендовал чемпиона Европы. Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Александр Бубнов: «Краснодару» будет непросто в БелградеБывший защитник «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча плей-офф квалификации Лиги Европы, «Краснодар» на выезде сыграет против «Црвены Звезды».Вячеслав Малафеев: Не сомневаюсь, что «Зенит» выиграет ответный матч с «Утрехтом»Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением об ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы против «Утрехта».Переход-бомба все ближе, Манчини признал глупость, а в ЦСКА внезапнейший снайперПереход-бомба все ближе, Манчини признал глупость, а в ЦСКА внезапнейший снайперВ рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Манчини – как Капелло? Почему это сравнение заставит вздрогнуть фанатов «Зенита»Манчини – как Капелло? Почему это сравнение заставит вздрогнуть фанатов «Зенита»Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о том, что может помешать «Зениту» и «Краснодару» выйти в групповой этап Лиги Европы.
Футбол
Сесар Навас возвращается в «Рубин»
Футбол
Марсьяль попросил Моуринью предоставлять ему больше игрового времени
MMA
Уайт не исключил, что Макгрегор войдет в число владельцев UFC
Фигурное катание
Депутат завершил карьеру
все новости
Утрехт
Утрехткалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Александр Бубнов
Александр Бубноввсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости