Сесар Навас возвращается в «Рубин»

Защитник Сесар Навас присоединится к «Рубину» на этой неделе, сообщил спортивный директор клуба Рустем Сайманов.

«Сесар как раз тот игрок, который может склеить легионеров и россиян, – приводит «БИЗНЕС Online» слова Сайманова. – Он везде свой. Где-то может поставить на место, а где-то пошутить и разрядить обстановку.

Он возвращается в Казань в субботу. В одном из наших телефонных разговоров он признался мне, что очень соскучился по футболу. Я сказал ему: «Мы тебя ждем, у меня твой подписанный контракт лежит в сейфе».

Напомним, 37-летний испанец выступал за «Рубин» с 2009 по 2015 годы, после чего перешел в «Ростов», где провел предыдущие два сезона.

В составе «Рубина» Навас стал чемпионом России (2009), обладателем Кубка России (2012) и двукратным обладателем Суперкубка России (2010, 2012).

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