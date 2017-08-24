Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь- : -Динамо Рига
Футбол  Динамо Киев- : -Маритиму
Футбол  Фенербахче- : -Вардар
Хоккей  Барыс- : -Спартак
Футбол  Зенит- : -Утрехт
Футбол  Црвена Звезда- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Генеральный директор «Уфы»: Новичков в команде можно не ждать

Источник:  Proufu.ruКомментарии

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что в текущее трансферное окно новых приобретений клуб делать не будет.

«Наше финансовое состояние не позволяет в настоящий момент вести полноценную трансферную работу. Конечно, на флажке дозаявочной кампании может произойти все, что угодно, но с 99-процентной вероятностью в это трансферное окно никого подписывать больше не будем. Так что новичков можно не ждать.

Как сказал наш тренер Семак, мы маленькая команда, но с большим сердцем. Справимся своими силами», - цитирует Газизова Рroufu.ru.

Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Локомотив» арендовал чемпиона Европы. Таблица трансферов РФПЛ«Локомотив» арендовал чемпиона Европы. Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Рубин» подтвердил переход Гарсии в «Леванте»Полузащитник «Рубина» Самуэль Гарсия завершил выступления в клубе. 27-летний испанец расторг контракт по соглашению сторон и на правах свободного агента перешел в «Леванте».Сесар Навас возвращается в «Рубин»Защитник Сесар Навас присоединится к «Рубину» на этой неделе, сообщил спортивный директор клуба Рустем Сайманов.Аркадий Дворкович: «Локомотив» должен бороться за зону еврокубковПредседатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович поделился мнением о перспективах «Локомотива» в текущем сезоне.Ингасон – лучший игрок «Ростова» в матче с «Краснодаром»На официальном сайте «Ростова» завершилось голосование, в котором болельщики донского клуба выбрали лучшего игрока команды в матче 7-го тура РФПЛ с «Краснодаром».
Футбол
Сесар Навас возвращается в «Рубин»
Футбол
Марсьяль попросил Моуринью предоставлять ему больше игрового времени
MMA
Уайт не исключил, что Макгрегор войдет в число владельцев UFC
Фигурное катание
Депутат завершил карьеру
все новости
Уфа
Уфакалендарьстатистика
Шамиль Газизов
Шамиль Газизоввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости