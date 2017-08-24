Генеральный директор «Уфы»: Новичков в команде можно не ждать
Источник: Proufu.ruКомментарии
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил,
что в текущее трансферное окно новых приобретений клуб делать не будет.
«Наше финансовое состояние не позволяет в настоящий момент вести полноценную трансферную работу. Конечно, на флажке дозаявочной кампании может произойти все, что угодно, но с 99-процентной вероятностью в это трансферное окно никого подписывать больше не будем. Так что новичков можно не ждать.
Как сказал наш тренер Семак, мы маленькая команда, но с большим сердцем. Справимся своими силами», - цитирует Газизова Рroufu.ru.
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