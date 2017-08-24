Губернатор Самарской области: Тихонов может вернуть «Крылья Советов» в еврокубки

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин выразил уверенность, что главный тренер «Крылья Советов» Андрей Тихонов способен вернуть клуб в еврокубки.

«Тихонов самарцам хорошо знаком, в городе к нему очень хорошо относятся. Надеемся, ему хватит и навыков, и опыта, и таланта, чтобы не только решить задачу выхода в премьер-лигу, а потом и вернуть на нашу землю международный футбол, учитывая то, какой стадион и какую инфраструктуру получит город.



Гарантировать уже сегодня, что Тихонов все сделает, мы не можем. Но все, кто его хорошо знает, говорят, что у него очень высокий потенциал. Что касается человеческих качеств, то здесь к нему вопросов нет.



Конечно, ему сразу не очень просто было, в начале сезона были небольшие сбои, но сейчас идем на первом месте. Но однозначно говорить о том, что команда заиграла так, как хотелось бы тренеру и зрителям, пока нельзя», - цитирует Меркушкина ТАСС.

Напомним, «Крылья Советов» под руководством Андрея Тихонова занимают первую строчку в турнирной таблице первенства ФНЛ, набрав 22 очка в девяти турах.