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Михаил Грушевский: ЦСКА по делу переиграл «Янг Бойз»

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Актер и юморист Михаил Грушевский прокомментировал победу ЦСКА над «Янг Бойз» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов и выход в групповую стадию турнира.

«В отличие от первого матча, где ЦСКА, откровенно говоря, повезло, а швейцарцам наоборот нет, то сегодня - все абсолютно по делу. Армейцы весь матч играл лучше, но, может быть, за исключением некоторого отрезка во втором тайме. Помимо двух забитых мячей, еще несколько раз голкипер выручал швейцарскую команду. Мне очень понравилось как играл ЦСКА, очень собрано и четко в обороне, весьма продуктивно и интересно в атаке. Швейцарцы сегодня выглядели как команда, которая объективно должна была уступать дорогу армейцам в групповой этап Лиги чемпионов. ЦСКА более классная, более качественная команда и мне кажется, что после сегодняшнего матча ни у кого не останется вопросов о закономерности общего итога», - приводит слова Грушевского Rusfootball.

Напомним, жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг в Монако и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого мероприятия.

Матч

ЦСКА - Янг Бойз - 2:0 (1:0)

Голы

Щенников 45 (1:0). Дзагоев 64 (2:0).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Березуцкий А., Васин, Фернандес, Щенников, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 69), Головин, Чалов (Жамалетдинов, 75), Витиньо (Игнашевич, 90)

Янг Бойз: фон Бальмоос, Бенито (Лотомба, 74), Мбабу, фон Берген, Бертоне, Нуху, Саного, Сулеймани, Раве (Фасснахт, 73), Ассале, Нсаме

Предупреждения:

Дзагоев, 48; Березуцкий А., 60 - Ассале, 51; Нуху, 80

Судья:

Анастасиос Сидиропулос (Греция)

Место и дата

23 августа 21:45, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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