Месси станет отцом в третий раз

Жена форварда «Барселоны» Лионеля Месси Антонелла Рокуццо ждет третьего ребенка, сообщает «RT на русском» со ссылкой на AS.

Пока неизвестно, когда в семье Месси ожидается пополнения, а также кто родится у Антонеллы: мальчик или девочка. Напомним, Месси и Рокуццо воспитывают двух сыновей: Тьяго (четыре года) и Матео (один год).

Добавим, что 30 июня 2017 года пара сыграла свадьбу в родном для них городе Росарио. Торжество прошло в отеле Pullman с участием 260 гостей и 150 журналистов.

Отметим, что Антонелла Рокуццо и Лионель Месси встречаются с 2008 года.

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