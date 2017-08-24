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Михаил Грушевский: Надеюсь, ЦСКА повезет на жеребьевке

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Актер и юморист Михаил Грушевский поделился ожиданиями от жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов.

Очень не люблю рассуждать на эту тему. В прошлой Лиге чемпионов ЦСКА был в первой корзине, в итоге группа у нас была весьма не любезная. Монстров вроде «Баварии» или «Манчестер Сити» не было, но был суровый квартет. Первая или четвертая корзина - не гарантия того, что будет какое-то приятное сочетание соперников. Я, например, как болельщик ЦСКА не заинтересован в приезде в Москву какого-то топ-клуба, их можно и по телевизору посмотреть. Хотел бы видеть группу, в которой у ЦСКА были бы максимальные шансы. В отборочном раунде была очень удачная жеребьевка для армейцев. Надеюсь на нечто подобное и на групповом этапе, чтобы перед командой ставилась задача выхода в плей-офф, а не показа болельщикам грандов европейского футбола

Думаю, это не шоу-бизнес, поэтому не настаиваю на Неймаре с «ПСЖ» или, упаси Боже, Месси с «Барселоной». Пусть будут достойные соперники, но которых ЦСКА, при своей лучшей игре, сможет побеждать», - цитирует Грушевского Rusfootball.

Напомним, жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг в Монако и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого мероприятия.

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