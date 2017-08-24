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Евгений Алдонин: Лига чемпионов станет отличной школой для молодежи ЦСКА

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Полузащитник «Зоркого» Евгений Алдонин прокомментировал победу ЦСКА во втором матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов над швейцарским «Янг Бойз».

«Присутствовал на матче, очень понравилось. Команда создавала моменты, забила два гола и заслуженно победила. По игре могу сказать, что ЦСКА по всем показателям смотрелся сильнее. Да, у наших ворот были моменты, но это футбол. В выездной игре у ЦСКА не было такого же преимущества, как сегодня. Поэтому результат и выход в следующий раунд - все по делу.

Щенников? Если он уже забил три мяча за короткий промежуток времени, то это говорит о старании игрока соответствовать требования, которые предъявляет тренер. Жора вполне оправдывает тренерское доверие. Его голы говорят о том, что он стал смелее идти в атаку, теперь он не только подыгрывает, но и забивает мячи. Думаю, у него очень большие шансы попасть в сборную России на чемпионат мира-2018. Он молод, делает большой объем работы, а если увереннее будет идти в обыгрыш, отдавать передачи и находиться в чужой штрафной площади там, где нужно - мы получим отличного защитника для сборной. Главное не останавливаться и дальше прогрессировать»

Чалов тоже очень много старался, но многое было сделано в пустую. Много холостой работы, вроде беготни за защитниками, открываниями не в те зоны. Когда нужно было сделать небольшой, но важный рывок, наверное, Федора немного не хватало. Все приходит с опытом. Витиньо сыграл на очень хорошем уровне, Жамалетдинов неплохо вошел в игру. Молодежи есть куда расти и где прибавлять. Групповой турнир Лиги чемпионов станет для них колоссальной школой», - цитирует Алдонина Rusfootball.

Напомним, жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг в Монако и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого мероприятия.

Матч

ЦСКА - Янг Бойз - 2:0 (1:0)

Голы

Щенников 45 (1:0). Дзагоев 64 (2:0).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Березуцкий А., Васин, Фернандес, Щенников, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 69), Головин, Чалов (Жамалетдинов, 75), Витиньо (Игнашевич, 90)

Янг Бойз: фон Бальмоос, Бенито (Лотомба, 74), Мбабу, фон Берген, Бертоне, Нуху, Саного, Сулеймани, Раве (Фасснахт, 73), Ассале, Нсаме

Предупреждения:

Дзагоев, 48; Березуцкий А., 60 - Ассале, 51; Нуху, 80

Судья:

Анастасиос Сидиропулос (Греция)

Место и дата

23 августа 21:45, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция


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