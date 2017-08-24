Евгений Алдонин: Лига чемпионов станет отличной школой для молодежи ЦСКА

Полузащитник «Зоркого» Евгений Алдонин прокомментировал победу ЦСКА во втором матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов над швейцарским «Янг Бойз».

«Присутствовал на матче, очень понравилось. Команда создавала моменты, забила два гола и заслуженно победила. По игре могу сказать, что ЦСКА по всем показателям смотрелся сильнее. Да, у наших ворот были моменты, но это футбол. В выездной игре у ЦСКА не было такого же преимущества, как сегодня. Поэтому результат и выход в следующий раунд - все по делу.



Щенников? Если он уже забил три мяча за короткий промежуток времени, то это говорит о старании игрока соответствовать требования, которые предъявляет тренер. Жора вполне оправдывает тренерское доверие. Его голы говорят о том, что он стал смелее идти в атаку, теперь он не только подыгрывает, но и забивает мячи. Думаю, у него очень большие шансы попасть в сборную России на чемпионат мира-2018. Он молод, делает большой объем работы, а если увереннее будет идти в обыгрыш, отдавать передачи и находиться в чужой штрафной площади там, где нужно - мы получим отличного защитника для сборной. Главное не останавливаться и дальше прогрессировать»

Чалов тоже очень много старался, но многое было сделано в пустую. Много холостой работы, вроде беготни за защитниками, открываниями не в те зоны. Когда нужно было сделать небольшой, но важный рывок, наверное, Федора немного не хватало. Все приходит с опытом. Витиньо сыграл на очень хорошем уровне, Жамалетдинов неплохо вошел в игру. Молодежи есть куда расти и где прибавлять. Групповой турнир Лиги чемпионов станет для них колоссальной школой», - цитирует Алдонина Rusfootball.



Напомним, жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг в Монако и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого мероприятия.