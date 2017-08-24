«Рубин» подтвердил переход Гарсии в «Леванте»

Полузащитник «Рубина» Самуэль Гарсия завершил выступления в клубе. 27-летний испанец расторг контракт по соглашению сторон и на правах свободного агента перешел в «Леванте».

Гарсия перешел в «Рубин» летом 2016 года и провел в команде первую половину прошлого сезона, после чего ушел в аренду в «Леганес». В премьер-лиге полузащитник выходил на поле в 13 матчах. Также на его счету две игры и один гол в Кубке России.

«Благодарим футболиста за время, проведенное в нашем клубе, желаем успехов в дальнейшей карьере! ¡Mucho éxito, Samu!», – говорится в заявлении клуба.

До переезда в Россию Гарсия выступал за «Малагу» и «Вильярреал». Всего на его счету 11 голов в 86 матчах примеры.

В составе «Леванте» Гарсия может дебютировать 26 августа в матче второго тура примеры с «Депортиво».

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