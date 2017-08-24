Вячеслав Малафеев: Не сомневаюсь, что «Зенит» выиграет ответный матч с «Утрехтом»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением об ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы против «Утрехта».

– Что на ваш взгляд стало причиной поражения «Зенита» в Утрехте?

– Мне кажется, что «Зенит» устраивал счет 0:0, и в конце встречи ребята пытались его удержать. «Утрехт» в свою очередь понимал – петербуржцы очень хорошо и агрессивно играют дома, так что надо до последнего пытаться забить. И когда «Зенит» немного расслабился, голландцы это сделали.

– Как оцените шансы отыграться в Петербурге?

– Они высоки. Как я уже сказал, «Зенит» мощно играет дома. Кстати, в еврокубках так было практически всегда. Поэтому, в том, что получится выиграть ответный матч с «Утрехтом», не сомневаюсь. Главное, самим при этом не пропустить. Чтобы не пришлось отыгрывать даже не два, а три мяча, – приводит слова Малафеева «Матч ТВ».

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Напомним, матч «Зенит» - «Утрехт» состоится 24 августа в 20:00 на стадионе «Санкт-Петербург».

Первая встреча команд закончилась победой голландцев со счетом 1:0.