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Вячеслав Малафеев: Не сомневаюсь, что «Зенит» выиграет ответный матч с «Утрехтом»

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением об ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы против «Утрехта».

– Что на ваш взгляд стало причиной поражения «Зенита» в Утрехте?
– Мне кажется, что «Зенит» устраивал счет 0:0, и в конце встречи ребята пытались его удержать. «Утрехт» в свою очередь понимал – петербуржцы очень хорошо и агрессивно играют дома, так что надо до последнего пытаться забить. И когда «Зенит» немного расслабился, голландцы это сделали.

– Как оцените шансы отыграться в Петербурге?
– Они высоки. Как я уже сказал, «Зенит» мощно играет дома. Кстати, в еврокубках так было практически всегда. Поэтому, в том, что получится выиграть ответный матч с «Утрехтом», не сомневаюсь. Главное, самим при этом не пропустить. Чтобы не пришлось отыгрывать даже не два, а три мяча, – приводит слова Малафеева «Матч ТВ».

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Напомним, матч «Зенит» - «Утрехт» состоится 24 августа в 20:00 на стадионе «Санкт-Петербург».

Первая встреча команд закончилась победой голландцев со счетом 1:0. 

Голосование: Пройдет ли «Зенит» «Утрехт»?

Матч

Зенит - Утрехт

Место и дата

24 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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