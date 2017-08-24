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Мэйвезер – Макгрегор. Заключительная битва взглядов (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня состоялась заключительная пресс-конференция, посвященная поединку между американским боксером Флойдом Мэйвезером и чемпионом UFC из Ирландии Конором Макгрегором.

Спортсмены 26 августа проведут поединок по правилам бокса, а сегодня зрители наблюдали последнюю битву взглядов перед началом боя. 

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