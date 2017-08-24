Мэйвезер – Макгрегор. Заключительная битва взглядов (видео)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня состоялась заключительная пресс-конференция, посвященная поединку между американским боксером Флойдом Мэйвезером и чемпионом UFC из Ирландии Конором Макгрегором.
Спортсмены 26 августа проведут поединок по правилам бокса, а сегодня зрители наблюдали последнюю битву взглядов перед началом боя.
YESSSSSSSSSSS!!!!— UFC (@ufc) 23 августа 2017 г.
90-second faceoffs!! #MayweatherMcGregor #ConorMcGregor #FloydMayweather pic.twitter.com/HxEzd6VhZt
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