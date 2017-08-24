Евгений Алдонин: Хотелось бы, чтобы ЦСКА вышел из группы в Лиги чемпионов
Полузащитник «Зоркого» Евгений Алдонин поделился
мнением о перспективах ЦСКА на групповой стадии Лиги чемпионов.
Хотелось бы, чтобы наша команда претендовала на выход в плей-офф, а там нас ждут топ-клубы. Понятно, что смотреть на «Баварию» приятно, но с такими командами сложно соперничать. Поэтому хотелось благосклонного жребия. Выход ЦСКА в групповой этап - это уже большое дело, заработаны большие деньги для клуба, и казна ЦСКА по ходу турнира ещё пополнится. Ну и, повторюсь, для молодых игроков выступления на таком турнире - большой шанс и опыт.
Выступление на трех фронтах? Ничего страшного, это всегда сказывается на физическом состоянии команды. Самое главное - избежать травм. По-хорошему, несколько игроков ЦСКА под Лигу чемпионов не помешали бы, другой вопрос - хватит ли финансовых возможностей на приглашение новичков. Но под ЛЧ, конечно, хотелось бы увидеть в армейской команде большую конкуренцию в атаке» - цитирует Алдонина Rusfootball.
Напомним, жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг в Монако и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого мероприятия.
Матч
Голы
Щенников 45 (1:0). Дзагоев 64 (2:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Березуцкий А., Васин, Фернандес, Щенников, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 69), Головин, Чалов (Жамалетдинов, 75), Витиньо (Игнашевич, 90)
Янг Бойз: фон Бальмоос, Бенито (Лотомба, 74), Мбабу, фон Берген, Бертоне, Нуху, Саного, Сулеймани, Раве (Фасснахт, 73), Ассале, Нсаме
Предупреждения:
Дзагоев, 48; Березуцкий А., 60 - Ассале, 51; Нуху, 80
Судья:
Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Место и дата
23 августа 21:45, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция