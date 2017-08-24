Евгений Алдонин: Хотелось бы, чтобы ЦСКА вышел из группы в Лиги чемпионов

Полузащитник «Зоркого» Евгений Алдонин поделился мнением о перспективах ЦСКА на групповой стадии Лиги чемпионов.



Хотелось бы, чтобы наша команда претендовала на выход в плей-офф, а там нас ждут топ-клубы. Понятно, что смотреть на «Баварию» приятно, но с такими командами сложно соперничать. Поэтому хотелось благосклонного жребия. Выход ЦСКА в групповой этап - это уже большое дело, заработаны большие деньги для клуба, и казна ЦСКА по ходу турнира ещё пополнится. Ну и, повторюсь, для молодых игроков выступления на таком турнире - большой шанс и опыт.



Выступление на трех фронтах? Ничего страшного, это всегда сказывается на физическом состоянии команды. Самое главное - избежать травм. По-хорошему, несколько игроков ЦСКА под Лигу чемпионов не помешали бы, другой вопрос - хватит ли финансовых возможностей на приглашение новичков. Но под ЛЧ, конечно, хотелось бы увидеть в армейской команде большую конкуренцию в атаке» - цитирует Алдонина Rusfootball.



Напомним, жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг в Монако и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого мероприятия.