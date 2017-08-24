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Александра Костенюк откроет новый филиал школы шахмат

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

2 сентября в 12.00 на улице Перерва, 31 состоится открытие нового филиала школы-студии шахмат «Александра» – чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк проведет специальный мастер-класс для детей, а так же презентует учебные материалы своей школы.

Во время мастер-класса Александра Костенюк поделится с ребятами секретами шахматного мастерства и расскажет о том, как делала свои первые шаги в мире шахмат. «Я очень рада, что еще больше ребят откроют для себя в этом учебном году волшебный мир шахмат. В нашей школе-студии мы не только знакомим детей с правилами шахмат, но не забываем о том, что к нам приходят совсем малыши. Поэтому очень много времени уделяем атмосфере школы», – рассказала Костенюк.

«Уже более 10 лет мы занимаемся шахматами с детьми по нашей собственной методике. И самой главной задачей для нас всегда было не просто научить наших

воспитанников правилам и принципам шахмат, но привить к этой игре любовь. Игровая комната, красочные рабочие тетради, увлекательные путешествия в шахматное королевство – в занятиях с малышами важна каждая деталь», – добавила Наталия Костенюк, руководитель школы-студии шахмат «Александра».

Для гостей организаторы мероприятия подготовили множество сюрпризов и угощений.

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