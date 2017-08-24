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Экс-чемпион UFC: Не думаю, что второй проваленный допинг-тест – конец карьеры Джонса

Источник:  Allboxing.ruКомментарии

Бывший боец UFC Чел Соннен прокомментировал ситуацию Джона Джонса, который второй раз в профессиональной карьере провалил допинг-тест. 

«Помню былые времена, когда единственным важным бойцом, проваливавшим тест на допинг, был я. Но внезапно это вдруг стало распространяться повсюду. В общем это не вызвало у меня большого удивления. Я могу вам сказать, как парень, который был на другой стороне – как только я увидел Джона Джонса без рубашки, я понял, что он что-то принимает. Я думал, что после приостановки он нашел способ обходить тесты. Похоже он этого не сделал.

Я не думаю, что это будет концом карьеры Джонса. Я думаю, что когда все это закончится, он сможет вернуться. Джон Джонс никогда не был звездой, которую из него пытались сделать СМИ. Футболки с его именем не устанавливали рекорд по продажам, шоу с его участием не собирали рекордное количество зрителей и не устанавливали рекордные PPV.

Еще один аспект, на который я хотел бы обратить внимание – это политика, которая имеет значение в этой ситуации. В такой ситуации хорошо иметь друга, знающего картину с другой стороны. И я не уверен, что Джонс имеет много таких друзей в запасе. Он любит сжигать мосты так же, как и ему нравится колоть уколы в задницу. Это нехорошо для Джонса, но здесь нечего приукрашивать.

Бой с Леснаром не произойдет. Сейчас Джонс будет по колено в бюрократических делах. Я не думаю, что он получит отстранение менее двух лет. Ему также придется вести борьбу на двух фронтах: ему нужно иметь дело с Атлетической комиссией Калифорнии, и ему нужно иметь дело с USADA», – цитирует Соннена Allboxing.ru.

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