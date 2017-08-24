Слуцкий попросил болельщиков поддержать «Халл Сити» на матче против «Болтона»
Источник: RT на русскомКомментарии
Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий обратился к болельщикам с просьбой поддержать команду на матче пятого тура чемпионшипа против «Болтона».
«Хочу сказать спасибо болельщикам за великолепную поддержку после моего приезда сюда. Это огромный стимул, я прошу продолжать вас помогать команде своими эмоциями. Все в команде трудятся очень усердно.
Мы ведем переговоры по новичкам, которые должны усилить коллектив. Однако сейчас главное – матч против «Болтона». Мы проиграли две игру кряду и сейчас хотим победить. Я пытаюсь доказать уровень команды», - приводит слова Слуцкого RT со ссылкой на официальный сайт «Халла».
Матч
Место и дата
25 августа 21:45, Кингстон Коммуникейшн, Текстовая трансляция
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