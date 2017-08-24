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Эцио Гамба: На чемпионате мира планируем бороться за золото в трех весовых категориях

Источник:  RT на русскомКомментарии

Главный тренер сборной России по дзюдо Эцио Гамба высказался о перспективах команды на чемпионате мира в Будапеште.

«Я не люблю говорить о своих планах. Команда готова. Только Беслан Мудранов не сможет принять участие из-за травмы. Не выступит и Алеся Кузнецова, которой сегодня будут делать операцию на колене. Остальные члены команды готовы.

Мы планируем бороться за золото в трех весовых категориях – до 81 кг и до 66 кг у мужчин и до 52 кг у женщин. У нас есть хорошие шансы на победу в этих категориях. Кроме того, мы можем бороться за медали во всех остальных категориях. Но мы работаем, готовимся, в конечном счете, к Олимпиаде, которая пройдет в 2020 году. Так что это не последнее соревнование, а только одна из ступеней», – сказал Гамба в интервью «RT на русском».

Добавим, что чемпионат мира в Будапеште пройдет с 28 августа по 3 сентября в Budapest Sportaréna.

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